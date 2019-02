Magazine Confira a agenda de fevereiro de eventos e espetáculos do Teatro Goiânia Programação traz uma variedade de atrações, com espetáculos cênicos, shows musicais e montagens infantis

O Teatro Goiânia já está com sua programação de espetáculos do mês de fevereiro formada e traz uma variedade de atrações com espetáculos cênicos, shows musicais e montagens infantis. A estreia será com a Orquestra Sinfônica Jovem Joaquim Jaime, sob o comando do maestro Eliseu Ferreira, no dia 7 (quinta-feira), às 20h, com entrada gratuita. Shows com os...