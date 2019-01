Magazine Com Caetano, Ben Jor e Gil: Flamboyant In Concert confirma atrações para 2019; veja lista completa Os sete shows do ano serão com nomes conhecidos da MPB e do rock nacional

O Flamboyant In Concert 2019 divulgou nesta terça-feira (22), a programação completa do projeto musical, que vai reunir nomes conhecidos da MPB e do rock nacional. A lista completa foi publicada no dia 8 de dezembro de 2018, com exclusividade, pela coluna Spot, do O POPULAR. Caetano Veloso abre a temporada no dia 26 de março, no mês seguinte Dado Villa Lobos &a...