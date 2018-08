Magazine Com atrações para toda a família, Parque da Galinha Pintadinha chega em Goiânia Área temática está disponível entre os dias 9 de agosto e 4 de setembro em um shopping da capital

A galinha mais amada pelo público está em Goiânia com uma área temática completa em diversão para toda a família. O Parque da Galinha Pintadinha oferece duas áreas principais de atividades montadas no Passeio das Águas Shopping, onde os visitantes poderão tirar fotos, interagir com a Galinha e com o Pintinho Amarelinho e participar de várias atrações entre os dias 9 d...