Magazine Circuito Arraiá do Cerrado acontece em shopping de Aparecida de Goiânia Comidas típicas, shows e apresentações das melhores quadrilhas de Goiás estão na programação do evento, que é de graça

O Circuito Arraiá do Cerrado, um dos maiores festivais juninos do Brasil, será realizado de quinta-feira (26) a sábado (28), sempre a partir das 19h, no estacionamento do Aparecida Shopping, em Aparecida de Goiânia. Com entrada gratuita, o evento terá quadrilhas, shows, comidas típicas e as tradicionais brincadeiras juninas. Entre os grupos juninos estão: Quadri...