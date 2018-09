Magazine "Circo Turma da Mônica - O Primeiro Circo do Novo Mundo" confirma sessões em Goiânia Espetáculo que tem Dedé Santana como mestre de cerimônia, terá apresentações no Teatro Rio Vermelho

Acontece em 6 e 7 de outubro (sábado e domingo), às 16h, o "Circo Turma da Mônica - O Primeiro Circo do Novo Mundo" em Goiânia. O espetáculo tem supervisão geral de Mauricio de Sousa, participação do eterno trapalhão Dedé Santana como mestre de cerimônia e ainda Rodrigo Robleño como palhaço, reconhecido internacionalmente por seu trabalho no e...