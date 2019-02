Magazine Chitãozinho & Xororó farão participação em show de 3 horas de Jorge & Mateus em Goiânia Evento acontece no dia 17 de fevereiro no estacionamento do estádio Serra Dourada

O show "Único", que comemora os 13 anos de carreira da dupla goiana Jorge & Mateus e será apresentado no dia 17 de fevereiro no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia, terá uma participação especial. Os convidados são Chitãozinho & Xororó, presença já confirmada pela assessoria. ...