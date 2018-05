Magazine Casados na vida real, Maria Flor e Emanuel Aragão apresentam comédia sobre o casamento, em Goiânia Atores levam ao palco questões pessoais, que vão desde o primeiro encontro até o casamento

Os atores Maria Flor e Emanuel Aragão apresentam no dia 9 de junho (sábado), o espetáculo "Tudo que você sempre quis dizer sobre o casamento", no Teatro Sesi, em Goiânia. A peça, que é uma mescla de comédia romântica e stand-up, fala dos altos e baixos dos relacionamentos por meio de temáticas cotidianas. Como numa conversa, contando sempre com a abertura para a...