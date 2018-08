Magazine CarnaGyn 2018: Última semana para adquirir ingressos com valores promocionais Este ano o evento vai trazer Bell Marques, Tomate e É o Tchan

Esta é a última semana para adquirir ingressos com valores promocionais para o CarnaGyn 2018, já que no 27 de agosto novos valores serão divulgados. Este ano o evento vai trazer Bell Marques, Tomate, É o Tchan, Rafa & Pipo Marques nos dias 29 e 30 de setembro, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia-GO. Abertura dos portões à partir das 13h00....