Carlinhos Maia apresenta espetáculo em Goiânia e Anápolis Espetáculo traz o humor dos momentos vividos na vila em Penedo (AL) e promete muita interação com o público

Sucesso nas redes sociais, Carlinhos Maia, vai contar suas histórias nos palcos dos teatros Madre Esperança Garrido, em Goiânia, e São Francisco, em Anápolis. Com turnê que está rodando o País, o alagoano irá fazer sessão dupla na capital goiana com seu espetáculo “Mas, Carlos!”, no dia 24 de agosto e em Anápolis, no dia 25 de agosto. Com milhares de seg...