Capital Inicial faz show de lançamento de seu novo disco em Goiânia Banda Vértize abre o show do Capital Inicial nesta sexta-feira (27), no Deu Praia

A banda Capital Inicial apresenta seu novo disco "Sonora" no show, que será realizado na noite desta sexta-feira (27), no Deu Praia, em Goiânia. O Capital Inicial não lançava um disco inédito desde "Saturno", que saiu em 2012. O single “Não me olhe assim”, foi a primeira música de trabalho do grupo a ser lançada neste ano, o projeto ainda conta com mais 11 cançõe...