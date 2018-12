Magazine Cantora Iza faz show surpresa hoje no Parque Vaca Brava em Goiânia Artista ganhou destaque por suas letras sobre empoderamento feminino e pelas influências da black music em seu trabalho

A cantora Iza, dona dos hits Pesadão e Dona de Mim, faz show nesta terça-feira, 4, a partir das 19h30, no Parque Vaca Brava, em Goiânia. A ação surpresa e com entrada franca faz parte do lançamento de uma ótica. Em sua conta no Instagram (@iza), a artista convidou o público goiano para prestigiar sua performance. Revelação do pop brasileiro, Iza ganhou destaque por su...