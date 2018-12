Magazine Bruno & Marrone e Atitude 67 são atrações de festa em Goiânia A dupla sertaneja João Gustavo & Murilo também participa cantando as músicas do seu primeiro DVD

A dupla Bruno e Marrone retorna à Goiânia no próximo dia 16 de dezembro, no Réveillon Ansioso que acontece no CEL da OAB, a partir das 16h. A banda Atitude 67 e os sertanejos João Gustavo & Murilo também são atrações da festa. Duas semanas antes da virada do ano, os organizadores do evento prometem agradar aqueles que não aguentam esperar a chegada de 2019 p...