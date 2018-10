Magazine Brendon Sales, do hit ‘Eu minto bem’, lança seu 1º DVD em Goiânia Cantor começou a carreira em Goiânia tocando em bares e casas noturnas da cidade

Conhecido pelo sucesso do hit ‘Eu minto bem’, o cantor goiano Brendon Sales, de 24 anos, lança seu primeiro DVD 'Cachaça e viola' nesta sexta-feira (19), a partir das 22h, na Boate Butchery, no Setor Marista, em Goiânia. Todo acústico, o disco foi gravado na capital goiana e traz as músicas ‘Ressaca das bravas’, ‘Medley’, ‘Voz e violão’, gravada com a participação de Zé ...