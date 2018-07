Magazine Brasília recebe exposição sobre a vida de Steve Jobs Mostra fica aberta para visitação até 9 de setembro

A exposição Steve Jobs, o Visionário, que retrata a vida de uma das mentes mais criativas do século 20, está em cartaz a partir desta terça-feira (31) em exposição no Espaço Cultural Brasília, no Iguatemi Shopping. São fotos, reportagens, objetos pessoais, vídeos e produtos que mostram a forma como pensava Jobs (1955-2011). A mostra fica aberta para visitação até 9 d...