Magazine Boate inaugura nova temporada em Goiânia com carta de drinks exclusivos Os DJs Gustavo Mota e Bruno Martini são os nomes confirmados no line-up de reabertura

A boate Sedna Lounge está de cara nova. Uma das casas mais tradicionais de Goiânia vai reabrir nos próximos dias 8 e 9 de junho com uma nova carta de drink e setlist disponível no Spotify. Os DJs Gustavo Mota e Bruno Martini são os nomes confirmados no line-up de inauguração da nova temporada da boate neste final de semana. O novo bar e as bebidas prometem surpre...