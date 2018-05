Magazine Boate comemora 13 anos com dez festas em Goiânia A festa "062", que acontece sábado (26), terá uma participação especial

O Club The Pub está comemorando 13 anos e neste sábado (26), realiza a festa "062", na sede da casa, no Jardim Goiás, em Goiânia. Os DJ´s Stanka, Karol Figueiredo, Fanutti e uma participação especial comandam as pickups com setlists exclusivos. A balada programou dez eventos com selos diferentes, como a "Bapho!", "Quinta Sertaneja", "#Lemon", "Drag Room" ...