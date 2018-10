Magazine Banda Melim se apresenta no Teatro Rio Vermelho na véspera do feriado de aniversário de Goiânia O estilo "good vibe" e o vocal harmonioso dos irmãos estão conquistando uma legião de fãs

Com uma playlist variada que mistura reggae, pop, MPB e influências internacionais, a banda Melim, formada pelos gêmeos Rodrigo e Diogo, e a caçula Gabriela, apresenta seu álbum de estreia, “Melim”, na terça-feira (23), véspera do feriado de aniversário de Goiânia, a partir das 20h, no Teatro Rio Vermelho. O trio está em alta e os números do Youtube indica...