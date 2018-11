Magazine Aula de yoga e encontro de carros são atrações em parque neste fim de semana em Goiânia As atividades são voltadas para todos os públicos; confira a programação

A programação de eventos para os visitantes do Parque Marcos Veiga Jardim, em Goiânia, conta com atrações para todos os gostos e idades neste final de semana, no sábado (17) e domingo (18). Entre as atividades, estão aula de yoga, brincadeiras para crianças e encontro de carros. Para quem precisa dar uma pausa na correria do dia a dia, reduzir o estresse ...