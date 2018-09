Magazine Aulão de patins é opção de diversão para a criançada neste fim de semana em Goiânia A programação também traz aulas gratuitas de Ballet, Jazz e Judô, além de música ao vivo com apresentação do musical do DNA Brasileiro

A programação para este fim de semana traz música ao vivo e atrações para o público infantil. As atividades começam nesta sexta-feira (28), com aulas gratuitas de Ballet, Jazz e Judô para crianças, a partir das 18h50 no Parque Marcos Veiga Jardim. As aulas serão ministradas pela equipe de professores da Escola Culturale que ensina dança, artes marcia...