Magazine Assinantes O POPULAR tem 20% de desconto na compra de ingresso para A Porca Festival de churrasco acontece no sábado (18), na Ruina Imperial, em Goiânia

Os assinantes do jornal O POPULAR tem 20% de desconto na compra do ingresso para A Porca, festival de churrasco que acontecerá no dia 18 de agosto (sábado), na Ruina Imperial, em Goiânia. Acesse https://aporca.com.br/ para comprar o ingresso. O código do desconto está disponível no site do Clube e via newsletter para assinantes. A segunda edição do A Porca conta com 14 bancadas comandadas por 15 chefs, entre eles o texano Jimm...