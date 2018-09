Magazine Assinante do POPULAR tem mais de 50% de desconto no ingresso para o show de Almir Sater em Goiânia Veja a tabela de descontos disponível no Clube O POPULAR

O cantor Almir Sater apresenta seu show neste sábado (15), a partir das 21h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Os assinantes do jornal O POPULAR tem mais de 50% de desconto no ingresso, válido para até duas unidades. Clique aqui para saber mais. Veja a tabela de descontos abaixo. Perfil Almir Sater é um exímio violeiro, compositor,cantor e instrumentista bra...