Magazine Arraiá Anhanguera faz sua última festa junina de 2018 neste fim de semana em Goiânia Evento, com apoio da TV Anhanguera, acontecerá no estacionamento do Shopping Cerrado, com entrada franca

A festa de encerramento do projeto Arraiá Anhanguera, acontece nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), entre 18h e 22h, no estacionamento do Shopping Cerrado, em Goiânia. O evento, que tem entrada gratuita para o público, terá apresentações musicais, quadrilhas e barraquinhas de comidas típicas. A festa, com apoio da TV Anhanguera, vai ter venda de chica doida,...