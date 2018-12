Magazine Anitta e Naiara Azevedo agitam festival de música em Goiânia Segundo a assessoria, evento teve uma alteração de horário; saiba mais

As cantoras Anitta e Naiara Azevedo são as grandes atrações do Goiânia Music Festival, que acontece a partir das 18h deste domingo (9), no Atlanta Music Hall, em Goiânia. O festival de música, que também reúne arte e gastronomia, ainda conta com as apresentações de rap do Hungria, o funk pop de Caio Dias, as goianas do MaLuê, além dos DJs OnFire Music, Renato Borges e...