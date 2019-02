Magazine Alok é a segunda atração confirmada no show de Jorge & Mateus em Goiânia A dupla Chitãozinho & Xororó também participa do evento no estacionamento do estádio Serra Dourada

A comemoração de 13 anos de carreira de Jorge & Mateus promete! Depois de anunciar a participação dos cantores Chitãozinho & Xororó no show "Único", que acontece no dia 17 de fevereiro no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia, o DJ Alok é a segunda atração revelada. Visualizar esta foto no Instagram. ...