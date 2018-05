Magazine Ailton Graça e Hélio de La Peña lançam 'Correndo Atrás' no Fica 2018 Filme também tem no elenco o ator Lázaro Ramos, Juliana Alves, Rocco Pitanga, Ruam Paiva e Tonico Pereira

O ator Ailton Graça, o humorista Hélio de La Peña e o cineasta Jeferson De, lançam no sábado (9), o filme "Correndo Atrás", durante a edição 2018 do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica). O longa metragem ainda conta com o ator Lázaro Ramos, Juliana Alves, Rocco Pitanga, Ruam Paiva e Tonico Pereira no elenco. O filme, que traz uma reflexão crítica e, ao ...