Última apresentação do projeto 'Caminhando com a Bossa' será no Bosque Bougainville 'A' Evento acontece neste domingo (19), às 10h, com entrada gratuita

A última apresentação do projeto "Caminhando com a Bossa" acontecerá no Bosque Bougainville “A” (nas Chácaras do Governador), em Goiânia, neste domingo (19), às 10h, com entrada gratuita e livre para todas as idades. No show, os músicos Antonio Carlos Hanig, Wesley Santana, Isaías Tavares, Gustavo Santos e Wallace Patriarca misturam música erudita com popular atravé...