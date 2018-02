Acontece: Peça “A Árvore da Vida” será apresentada no Teatro Goiânia

O Grupo Experimental de Teatro (GET) apresenta o espetáculo IGI – A Árvore da Vida nesta terça-feira, às 10h30 e às 14h30, no Teatro Goiânia, com entrada franca. A apresentação se repete amanhã, no mesmo local, com sessões às 9h, 10h, 14h e 15h30. Com classificação livre, a peça é direcionada principalmente para crianças e jovens. A obra se passa em um ambiente ancestral africano, em que o protagonista busca a folha sagrada que curará sua mãe, durante uma viagem por dentro de uma árvore. Esbarrando em seres mitológicos africanos, pondo sua inteligência a prova, ele aprende sobre ecologia e respeito à criação, amadurece suas impressões gerais e finalmente cresce. O espetáculo tem a proposta de resgatar a história da cultura que é parte da história do Brasil. Av. Tocantins, esq. c/ Rua 23, Centro. Informações: 3261-6619.

Noite

Festival Botekim traz diversas atrações sertanejas

Os cantores Raquel Rodolfo e Júnior Faria, além das duplas André Porença & Mateus e Lucas & Rodrigo, são os convidados para animar a noite sertaneja nesta terça-feira, a partir das 22 horas, do projeto festival Botekim, na Villa Mix. A noite já se tornou tradicional na casa mantida pelo escritório da dupla Jorge & Mateus. Valores iniciais serão R$ 40, para o público masculino, e R$ 20, para o público feminino, com o nome na lista. Os valores estão sujeitos a alteração conforme a demanda. Av. 136, nº 960, Ed. Executive Tower, Setor Marista. Informações: 3954-6633.