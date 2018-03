Acontece: Comediante Valter Nunes e convidados fazem show de stand up

O comediante Valter Nunes (foto) e seus convidados Lucas Ramos e Marx William integram a programação do projeto Quinta do Humor, do Aparecida Shopping, com apresentação gratuita a partir das 19 horas nesta quinta (1º). Além de comediante, Valter é publicitário e cronista esportivo. Ele também produz eventos em Brasília e, atualmente, está em cartaz com o espetáculo Um Show Quase Normal.

O Quinta do Humor é um projeto que começou em fevereiro e foi estendido para o mês de março. Na área de lazer, o centro de compras oferece ainda a atração infantil Gira-gira Mundo Bita, que está chegando ao seu último fim de semana. O acesso é gratuito. Av. Independência, nº 285, Aparecida de Goiânia. Informações: 3545-4600.

Happy hour: Banda No Technique faz tributo roqueiro no Shiva Alt-bar

A banda No Technique realiza tributo ao grupo The Doors e a Elvis Presley, nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, no Shiva Alt-bar. A atração é composta por Pablo Villas Boas (vocais), Waltim Garcia (guitarra), Arthur Ornelas (teclado) e Lucas Ribeiro (bateria). A homenagem aos músicos emblemáticos e psicodélicos terá o que os rapazes da No Technique chamam de “rock ébrio e transcendental”. Couvert artístico: R$ 10. Alameda das Rosas C/ Rua R-18, Setor Oeste. Informações: 3285-7790.