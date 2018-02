Acontece: Cine Cultura exibe “Fontane Effi Briest” neste domingo

O filme Fontane Effi Briest (foto) será exibido neste domingo, às 18 horas, no Cine Cultura, encerrando a exibição gratuita de filmes que fizeram parte da história do Cineclube Antônio das Mortes. O drama é uma produção alemão de 1974, com direção de Rainer Werner Fassbinder, Hanna Schygulla, Wolfgang Schenck, Ulli Lommel. O filme conta a história de uma jovem de 17 anos, Effi Briest, que é casada com o velho barão Von Instetten, onde moram em uma casa em que ela acredita ter um fantasma. A trama se passa no século 19, no qual Effi passa o seu tempo andando pela cidade com o prefeito Crampas, enquanto o barão se preocupa com os negócios. Logo o contraste entre interesses do casal entra em conflito e suspeitas culminam em uma tragédia. Entrada franca. Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica, Centro. Informações: 3201-4670.

Forró

Zabumba Beach se apresenta no Projeto Música Boa

A banda Zabumba Beach faz show mais uma vez neste domingo, a partir das 20 horas, no Café Nice. Apresentando-se todos os domingos no espaço, a banda de forró da capital faz parte do repertório do Projeto Música Boa. A banda já dividiu palco com Falamansa, Aviões do Forró, Elba Ramalho, Gusttavo Lima e outros. Também gravou quatro CDs e um DVD, teve uma música em uma das edições do Big Brother Brasil e tocou para públicos superiores a 20 mil pessoas, em festivais e diversos eventos em todo o País. Zambumba Beach é composto pelos músicos Keuller Moutinho, Gustavo Pompeu e Jader Couteiro. Couvert artístico R$ 20. Avenida T-11 esq. c/ rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.