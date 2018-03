Acontece: Basileu França oferece vagas para Artes Visuais, Dança e Música

O Instituto Basileu França continua com inscrições abertas até dia 14, para vagas remanescentes de seus cursos técnicos. São 65 vagas, em Artes Visuais (20 vagas), Dança (20 vagas) e Música (25 vagas). Os cadastros devem ser feitos na Secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21 horas. A escola busca candidatos que estejam regularmente matriculados no ensino médio ou que já o tenham concluído.

Os documentos necessários para inscrição são: ficha de inscrição preenchida (fornecida no local da inscrição); uma foto 3x4 recente; cédula de identidade (original e uma cópia) e comprovante de escolaridade (original e uma cópia), além da taxa de inscrição de R$ 30. As provas estão previstas para os dias 19, 20 e 21 de março, nos turnos vespertino e noturno, nas dependências do Basileu França. A relação dos candidatos aprovados estará disponível no dia 23, nos endereços eletrônicos www.sed.go.gov.br e www.cegecon.org.br. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4044.

Música: Zabumba Beach é atração no projeto Sarau do HGG

A banda Zabumba Beach é a atração do próximo Sarau do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), que será realizado nesta quarta-feira (7), a partir das 17 horas. Composta por Keuller Moutinho, Gustavo Pompeu e Jader Couteiro, a banda voltou fazer shows recentemente após uma lacuna de oito anos.

Entre 2000 e 2009, eles alcançaram o sucesso no Brasil com composições como Xote do Zabumba, Eu te Amo Tanto e Beleza Natural, que foi tema no reality Big Brother Brasil da Rede Globo. O grupo também dividiu palco com artistas famosos como Jorge & Mateus, Falamansa, Gustavo Lima, Aviões do forró, Almir Sater, entre outros. Av. Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste.