Acontece: Artistas fazem aula aberta sobre projeto de videodança e show no Café Nice

O coletivo PlanoP e o memeLab apresentam, neste sábado, das 15 às 18 horas, a Experiência #Plural360 – Work in Progress, uma videodança 360º realizada em parceria com cinco residentes. O encontro será realizado no Coletivo Centopeia, no Setor Sul. Para confirmar a presença, os interessados devem se cadastrar pelo link. No domingo, haverá outra aula aberta, também no Coletivo Centopeia, às 14h30. A participação custa R$ 10 (inteira). Av. Cora Coralina, nº 140, Setor Sul. Informações: 3941-6607.

Noite

Banda faz show de rock com repertórios dos anos 80 e 90

A PR Soul Rock Band é a aposta da noite deste sábado, a partir das 23 horas, do palco do Café Nice. O grupo surgiu em meados de 2017, com o fundador e vocalista Paulo Régis, cujas iniciais são emprestadas para nomear a atração. O estilo da banda mistura algumas pitadas de pop rock e soul music com músicas alegres e dançantes das décadas de 80 e 90. O objetivo é dar vazão à onda de flashbacks tomados pelas pistas de dança nos últimos anos, com destaques para os sucessos mais tocados em rádios nessas épocas. Com influência as bandas mais conhecidas e de sucesso, estão presentes no repertório da banda Bon Jovi, U, Creedance, Pink Floyd, The Police, Paralamas, Titãs, Capital Inicial, Ira!, Plebe Rude, Legião Urbana, Barão Vermelho, RPM, Biquini Cavadão, entre outros nomes do rock brasileiro e internacional. A banda também tem seu trabalho autoral com músicas dançantes e um pop rock romântico que em breve será lançado em seu CD e DVD. Além de Paulo Régis (violão e voz), o grupo é completo por Conrado (baixo e voz), Ismair (guitarras e violões) e Paulo César (bateria e voz). Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esquina com Rua T-36, Setor Bueno.