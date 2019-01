A atração Kids Park Fazendinha (foto)segue até 17 de fevereiro no Shopping Cerrado. O espaço conta com um inflável temático gigante, piscina de bolinhas, cama elástica, mesas recreativas, cenários rurais e muito mais. Voltado para crianças de 1 a 9 anos de idade, o parque recria o ambiente do campo e oferecer a experiência da vida na fazenda. As atividades são acompanhadas por monitores especializados. A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12 às 21 horas, no térreo do Shopping Cerrado, em frente à Riachuelo. O valor é de R$ 20 para 15 minutos e cada minuto adicional custa R$ 1. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou nos cartões de débito e crédito. Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.