Os cantores Jerry Smith (foto), Gustavo Mioto, Max & Luan e Cleber & Cauan se apresentam neste domingo, a partir das 16 horas, no projeto Resenha, no palco da Arena Pecuária, tradicional reduto do meio na Nova Vila, em Goiânia. Cleber & Cauan capitaneiam a bateria de shows, tendo como carros-chefes sucessos como Quase e Sonho.

Em 2010, os sertanejos lançaram o CD Novo Amor. No ano de 2013 veio o sucesso Mel Nesse Trem, que os lançou nacionalmente. Com álbum que leva o nome do hit, os sertanejos emplacaram os sucessos Deixa eu Pensar e Só que não, que tem mais de 6 milhões de acessos na internet. Em 2015, gravaram o primeiro DVD da carreira, intitulado Sonho. A música, que dá título ao DVD, foi composta por Zé Neto e Cristiano e Juliano Tchula e já soma mais de 15 milhões de visualizações no YouTube.

Do funk, Jerry Smith lançou recentemente duas músicas de sucesso com a produção e videoclipe de KondZilla, intituladas Na Onda do Beat e Pode Se Soltar, esta última em um subgênero conhecido como arrocha-funk. Em novembro de 2017, fez a participação na canção Mulherão da Porra, da dupla sertaneja Munhoz & Mariano. O cantor possui mais de 1,4 milhão de inscritos no YouTube e quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Gustavo Mioto, por sua vez, tem como destaque da carreira Anti-Amor, que foi a escolhida para ser a primeira música de trabalho do novo DVD. No YouTube são mais de 190 milhões de acessos e 950 mil inscritos, além da presença nos principais programas de TV, reportagens e a agenda de shows lotada. Já Max & Luan, com sucessos como Amigo Amante e Leva Eu, tem mais 7 mil inscritos no YouTube e 10 mil ouvintes mensais no Spotify.

SERVIÇO

Show: Jerry Smith, Gustavo Mioto, Max & Luan e Cleber & Cauan

Data:

Domingo, a partir das 16 horas

Local:

Arena da Pecuária (Rua 250, Nova Vila)

Ingressos:

R$ 100 (primeiro lote). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda

Informações:

www.ticmix.com.br