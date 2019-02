Magazine Acervo de 7 mil cordéis será digitalizado pela Casa de Rui Barbosa O projeto está em fase inicial e vai abranger 7 mil das 9 mil obras da Casa de Rui Barbosa, que ainda não estão digitalizadas

As palavras dos pioneiros do cordel impresso no Brasil e de muitos de seus sucessores farão parte de um acervo digitalizado na Fundação Casa de Rui Barbosa, instituição federal que guarda uma das mais importantes coleções do gênero literário no país. O projeto está em fase inicial e vai abranger 7 mil das 9 mil obras da Casa de Ruy Barbosa, que ainda não estão digita...