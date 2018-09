Magazine Academia volta atrás e tira nova categoria popular do Oscar "Melhor filme popular" não será introduzido agora

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas voltou atrás e decidiu adiar a introdução de uma nova categoria no Oscar, a de melhor "filme popular". No mês passado, a Academia tinha anunciado que a próxima edição da premiação de cinema haveria esta nova categoria, o que virou motivo de críticas e piadas nas redes sociais, com internautas alegando que seria um mod...