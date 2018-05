Magazine Abrigo de idosos realiza feijoada beneficente para concluir obras em Aparecida Solar Maria de Nazareth é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos e de cunho social

Para concluir as obras do Solar Maria de Nazareth, a entidade promove uma feijoada beneficente a partir das 12h30 de domingo (20), na sede o abrigo, na Rua P-003, quadra 10, no Sítios Residenciais Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. O Solar Maria de Nazareth é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, de cunho social, e reconhecida como de Utilidade Públi...