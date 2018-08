Magazine Abertura da 'Queermuseu' no Rio tem galerias lotadas e protesto contra a mostra A mostra, censurada em Porto Alegre no ano passado, abriu sua versão carioca neste sábado e fica por um mês no espaço

Cerca de 6,8 mil pessoas passaram pelas três salas da exposição "Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira" no Parque Lage, no Rio, entre sábado, 18, e domingo, 19. A mostra, censurada em Porto Alegre no ano passado, abriu sua versão carioca neste sábado e fica por um mês no espaço. De acordo com o diretor da Escola de Artes Visuais (EAV), Fábio Szwar...