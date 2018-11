Magazine Aberta venda de ingressos para a única apresentação do Balé Nacional da Rússia em Goiânia Considerada uma das companhias de dança mais respeitadas no mundo, exibição acontece no próximo domingo (11)

Já estão à venda ingressos para apresentação única do Balé Nacional da Rússia em Goiânia, no próximo domingo, dia 11. Considerada uma das companhias de dança mais respeitadas no mundo, o grupo apresenta o espetáculo Romeu e Julieta (foto). Com 30 bailarinos, o clássico de William Shakespeare será apresentado às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho, divido em dois ato...