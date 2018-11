Magazine Abacate invade cardápios saudáveis Fruta traz a promessa de benefícios que vão da redução do apetite ao controle do nível de colesterol

Sabe aquela história de que os humilhados serão exaltados. Pois é, o jogo virou para o abacate. Com fama de vilão da dieta – por seu alto teor de gorduras e calorias –, o pseudofruto do abacateiro virou mania nos cardápios de quem procura uma alimentação saudável. O tempo e os muitos novos estudos científicos absolveram a fruta que está por toda a parte. Faz c...