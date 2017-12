A devoção de Irmã Celeste não era por Santa Clara ou São Francisco, este último patrono de sua ordem. “Eu tinha uma tia que reunia os sobrinhos para contar histórias da vida dos santos. E me identifiquei muito com Santa Terezinha”, explica. “Acho que isso aconteceu porque, como Santa Terezinha, eu também era muito ligada ao meu pai.” A partir dali, ela decidiu que seguiria a vida religiosa. “Quando tinha 10 anos de idade, eu disse ao meu pai que queria ser freira. Achei que ele ia brigar, mas foi o contrário. ‘Minha filha, sempre pedi a Deus por isso. Eu não teria coragem de entregar você a homem nenhum’, ele me respondeu. Acho que foi uma coincidência, uma bênção.”

A escolha do nome religioso também se deu naturalmente, mas quase ela perde a primazia de usar Celeste. “Eu tinha uma amiga a quem emprestei um livro porque ela havia perdido uma lição. Escrevi na margem: ‘à Irmã Maria Lídia. Abraço da futura Irmã Maria Celeste.’ Ao ver o que tinha escrito, uma professora guardou a anotação. Duas moças iam fazer a vestidura, tornarem-se freiras primeiro, e uma delas queria se chamar Celeste. A superiora disse que não, já que eu havia reservado o nome.” A escolha por Celeste deveu-se às aulas de padres que falavam da beata Maria Celeste Crostarosa, fundadora da ordem feminina dos redentoristas.

Da decisão de ser freira, nossa Irmã Celeste nunca se arrependeu. “Nasci com essa vocação. A convivência entre as religiosas também ajudou a reforçar isso em mim. Acho que consegui fazer muito mais pelas pessoas e por Deus sendo freira. Jamais tive dúvidas.” Aos 100 anos de idade, Irmã Celeste faz um balanço positivo de sua atuação. “É uma caminhada de graça, de alegria”, resume. “Foi assim que tive a convivência com as pessoas, com o povo. Não há nada melhor do que isso. Como dizia o Chacrinha: ‘quem não se comunica, se trumbica’. Eu soube me comunicar.” E com um século de vida, ela ainda não perdeu o jeito.