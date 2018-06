Magazine A vida é os estudos? Dizer isso não está certo; assista ao Português Expresso O professor Carlos André Nunes dá uma lição de concordância no episódio desta terça-feira (19)

"A vida é" ou "a vida são" os estudos? O episódio desta terça-feira (19) do Português Expresso, programa de Língua Portuguesa do POPULAR, resolve essa que é uma daquelas dúvidas que surgem quando a gente mais precisa se expressar. Neste caso, o professor Carlos André Nunes explica que há uma concordância específica do verbo ser que explica a maneira correta de se ...