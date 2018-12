Magazine A vez dos cintos e bordados localizados

Além do brilho extra, a grande aposta da estilista Lorena Darrot são os acessórios como cintos e bordados localizados. “A cintura marcada, que vai vir com tudo no verão, já começa a dar as caras nos looks de final de ano. O cinto mais alto, por exemplo, é uma prova disso. Ele deve aparecer em tecido e até em materiais transparentes”, antecipa, chamado atenção para o fato de...