Magazine A vez do minimalismo

Seguindo a pegada sportwear que deve invadir a cena beachwear no próximo verão, maiôs e biquínis que lembram roupas de academia – seja pelo conforto ou pelos shapes maiores – já têm dado o que falar. São peças minimalistas, sem tanta informação, com cortes simples e tons neutros. Em um primeiro momento, a ausência de estampas, como flores, folhas e listras, pode at...