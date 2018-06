Magazine “A TV me acha sério demais”, diz Antonio Fagundes “Os coronéis, empresários e vilões interpretados por Antonio Fagundes na TV - o último trabalho foi em Velho Chico (2016) - fizeram sua fama de homem sério, de porte duro e voz inconfundível. O que pouca gente lembra é que o veterano ator é também rei da comédia. O gago Caio, de Rainha da Sucata (1990), talvez seja o papel cômico na TV mais marcante. No teatro, ele coleciona personagens que não precisam de muito esforço para fazer a plateia rir. Antes de embarcar para Goiânia, onde apresenta hoje Baixa Terapia, Fagundes falou ao POPULAR. Confira trechos:

Hilariante Fizemos mais de 100 mil espectadores e o público tem gargalhado a cada sessão. Goiânia será a décima cidade que a gente visita com o texto. Com certeza, o sucesso tem a ver com a identificação do público. O texto, além de ser extremamente atual, é universal. Levanta os problemas das relações pessoais e familiares, mas de forma hilariante. O público embarca de car...