Magazine A trajetória de Viola Davis

A atriz Viola Davis não para de trabalhar. Na mira do Oscar de melhor atriz por As Viúvas, a americana ficou ainda mais conhecida depois de protagonizar a série How to Get Away With Murder (2014), que já confirmou uma nova temporada para 2019. Versátil, Viola se destaca desde dramas, como Um Limite entre Nós (2017), de Denzel Washington, até blockbusters de histór...