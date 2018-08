Magazine A tendência do cimento queimado caiu no gosto de arquitetos e designers Queridinho de arquitetos e designers, cimento queimado ganha o piso e as paredes, dando ares despojados ou sofisticados aos ambientes

Ele pode revestir o chão, cobrir as paredes e até ocupar o teto na forma de concreto aparente. Contemporâneo e descolado, o cimento serve como base para as mais diversas combinações, além de ser uma cobertura de baixo custo e fácil manutenção. Antes restrito a casas antigas, na forma do famoso vermelhão, pisos de espaços comerciais e, no máximo, de áreas extern...