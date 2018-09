Magazine A resistência dos festivais

Representante da expansão do documentário no PirenópolisDoc que, devido à diversidade da seleção dos filmes selecionados, permite com que diretores abracem outros gêneros, o premiado cineasta Cao Guimarães traz para Goiás seu mais novo trabalho, Espera (2018). A produção, na qual o mineiro fala sobre a relação do indivíduo com o tempo e sua resistência em se colocar em um es...