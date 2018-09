Magazine A primavera começa sábado. Confira destinos para aproveitar a época mais alegre do ano Entre os destaques estão o Jardim Botânico, em Curitiba, e o Lago Negro, no Rio Grande do Sul

A estação das flores, época em que várias espécies desabrocham, tem seu início sábado, dia 22, com o fim do inverno, quando ocorre o fenômeno do equinócio. Nessa fase, a Terra encontra-se iluminada, o que torna os dias e noites com durações iguais e, na maior parte das regiões brasileiras, o período é marcado pelo aumento gradativo de calor e incidência de chuva...