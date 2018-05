Magazine A pós-abolição

“Os abolicionistas e os emancipadores sentiram-se aureolados e abandonaram o ex-escravo, ignoraram seu modus vivendi, esqueceram-se da necessidade de integrá-lo no trabalho livre, em moldes justos e compensadores. O 13 de Maio foi sinônimo de servilismo, tanto na zona rural, como na urbana. Muitos escravos preferiram continuar com seus senhores.” A constatação é da his...