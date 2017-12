A Origem do Dragão: O Oriente é logo ali

O célebre lutador de artes marciais Bruce Lee volta às telas do cinema no filme A Origem do Dragão, dirigido pelo cineasta George Nolfi. A produção, que estreia hoje nos cinemas de todo o País, mostra o embate do protagonista com o seu rival, o mestre de kung fu Wong Jack Man, na Califórnia. O duelo viria a se tornar o mais emblemático da carreira do ator. Nesse novo episódio, quem interpreta Lee é o ator e lutador de artes marciais Philip Ng.

O filme apresenta um Bruce Lee quando ainda não tinha atingido a fama que ele tem atualmente, embora já estivesse atuando em alguns filmes. Ao longo da obra, é reafirmada toda a tradição oriental do lutador, e sua incorporação na engrenagem do pop ocidental. Toda a história da produção se baseia no confronto entre Lee e Wong, exilado na América após cometer um grave erro em seu mosteiro.

A proposta do filme, segundo o diretor, é contar episódios específicos da vida de Bruce Lee, mesmo depois de passados mais de 40 anos de sua morte, para surpreender os fãs. Em A Origem do Dragão, o espectador vê um Lee dando suas aulas de kung fu com premissas e ideologias ocidentais, já incorporado ao seu cotidiano nos Estados Unidos, até que tem de lutar com seu rival. Para isso, deve voltar às origens orientais da arte marcial.